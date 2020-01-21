شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ليسوتو بالقاهرة تهدى الرى مقتنيات تذكارية لعرضها بالمركز الثقافى الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وفد من سفارة دولة ليسوتو وذلك في إطار دعم أواصر التعاون و الصداقة بين البلدين، وأهدى وفد السفارة وزارة الموارد المائية والرى بعض المقتنيات التذكارية والثقافية من لوحات فنية ومنحوتات خشبية ذات طابع ثقافي تجسد الحياة وتعكس الحضارة والتاريخ بدولة ليسوتو، لعرضها بالمركز الثقافى الإفريقى بمدينة أسوان.

ووجه وزير الرى الشكر والتقدير لحكومة دولة ليسوتو الشقيقة على ما قدموه من هدايا وتذكارات، التى ستساهم بشكل مثمر فى إثراء محتويات ومعروضات المركز الثقافى الإفريقى بأسوان.

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ودشنت وزارة الرى مكتبة ملحقة بالمركز الثقافى الإفريقى تضم العديد من الوثائق والكتب والمستندات التاريخية الهامة عن الدول الإفريقية وتاريخ نهر النيل ، و استغلال المساحات المتاحة بالدور الأول علوي من متحف النيل لإنشاء هذا المركز وعرض مقتنيات الدول الإفريقية التي تمثل حضارة و ثقافة تلك الدول بالإضافة إلى لوحات عرض لجميع الدول الأفريقية بالإضافة لعدد من الشاشات تعمل باللمس وتسمح للزائرين بمشاهدة و تصفح الخرائط والمعلومات عن جميع الدول الإفريقية ، وتم إنتاج فيلم عن كل دولة.

كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لـ (2500) فرداً من المواد الطبيعة المتاحة بمحافظة أسوان (الحجر الرملي الاسوانى) بمتحف النيل ليتماشى مع التصميم العام للمكان من المقرر استغلاله المسرح لعقد حيث من المقرر استغلاله فى المنتديات و الملتقيات العالمية و الاحتفالات الكبرى و المهرجانات و العروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التي تعبر عن الثقافات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء ملعب خماسي بتكلفة إجمالية10,2 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 8.70 مليون جنية وبنسبة قدرها %95.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى نفذت أعمال لتطوير متحف النيل بأسوان لكي يصبح منارة إشعاع لثقافة الدول الإفريقية، وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات و التذكارات التي تمثل حضارة و ثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير ويحوي المركز بعض المقتنيات التي تمثل ثقافة و عادات و تقاليد الشعوب الإفريقية ، لينتهي الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

