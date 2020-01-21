شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: امتحان الفيزياء متوسط ومفيش إجابات من الكتاب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب الصف الأول الثانوى العام، أن امتحان الفيزياء متوسط من حيث الصعوبة، فهناك أسئلة صعبة وأخرى سهلة، كما أنه لا توجد إجابات من داخل الكتاب المفتوح، موضحين أن الأسئلة ليست من الكتاب، والطالب بيذاكر أجزاء من المنهج، ثم يجد أسئلة أخرى تعتمد على الفهم وتحتاج لطالب بيذاكر وفاهم، متابعين: نلجأ للدروس الخصوصية بسبب أن المدرسة والمعلم فى المدرسة لا يستطيع توصيل المعلومة بالشكل الحديث الجديد الذى تتطلبه آلية التطوير الحديثة، أما فى السنتر فهناك اجتهاد من جانب المعلمين.

كان قد بدأ ظهر اليوم الثلاثاء قرابة 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى أداء، امتحان مادة الفيزياء ورقيًا وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.