طلاب أولى ثانوى: امتحان الفيزياء متوسط ومفيش إجابات من الكتاب المفتوح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب الصف الأول الثانوى العام، أن امتحان الفيزياء متوسط من حيث الصعوبة، فهناك أسئلة صعبة وأخرى سهلة، كما أنه لا توجد إجابات من داخل الكتاب المفتوح، موضحين أن الأسئلة ليست من الكتاب، والطالب بيذاكر أجزاء من المنهج، ثم يجد أسئلة أخرى تعتمد على الفهم وتحتاج لطالب بيذاكر وفاهم، متابعين: نلجأ للدروس الخصوصية بسبب أن المدرسة والمعلم فى المدرسة لا يستطيع توصيل المعلومة بالشكل الحديث الجديد الذى تتطلبه آلية التطوير الحديثة، أما فى السنتر فهناك اجتهاد من جانب المعلمين.
كان قد بدأ ظهر اليوم الثلاثاء قرابة 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى أداء، امتحان مادة الفيزياء ورقيًا وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.
ويتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوى 20 سؤالاً جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، حيث تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام 11 يناير الجارى وتنتهى أواخر الأسبوع الجارى.
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