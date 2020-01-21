وزير القوى العاملة: تأهيل 7 مراكز للتدريب المهنى وإحياء 13 وحدة تدريب متنقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، خالص الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة "مراكب النجاة" التى تؤكد اهتمامه بالشباب المصرى، وتعبر عن استراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خاصة أن الملفين مرتبطين ببعضهما.

جاء ذلك خلال إطلاق وزراء الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، والقوى العاملة محمد سعفان، والتضامن الاجتماعي نيفين القباج، المحطة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى بمحافظة البحيرة.

وأعرب عن سعادته بتواجده فى محافظة البحيرة ، مقدما الشكر للمحافظ على استضافته الكريمة، مؤكدا ضرورة العمل معاً بروح التعاون وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب علي العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخفض معدل البطالة، وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم علي الابتكار والمعرفة ، والنجاح في تحقيق الرخاء ، والحفاظ علي كرامة الإنسان.

وقال وزير القوي العاملة: إن ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود، وأن مصر حريصة علي التعامل مع الهجرة غير الشرعية من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة دون التركيز علي الحلول الأمنية ، وقد ظهر ذلك في نجاح مصر في وقف تدفقات الهجرة إلي أوروبا وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، مما أسفر عن عدم خروج أي قوارب غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، إلا أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار أن تلك النجاحات لن تستمر طويلا ، إلا بتوظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة لخلق فرص عمل بتقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات ، للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن.

وتابع : "من هذا المنطلق ، وفي إطار تحقيق التنمية المستدامة 2030، تعمل وزارة القوى العاملة على تطوير 38 مركزا ثابتا تابعا لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب المهني فى عام 2019، حيث تم تجهيزات ورش المراكز بمحافظات أسوان، والسويس، وسوهاج، والدقهلية ، وأسيوط، والمنوفية، والقليوبية، فضلا عن انتهاء جميع أعمال التطوير في مركز تدريب مهني شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" في حي الشرابية بالقاهرة ، حيث يتم افتتاحه خلال أيام، بالإضافة إلي مركز تدريب مهني حوش عيسي بالبحيرة الذي سنقوم بتفقده اليوم".

وأشار إلي أن هذا المركز يضم 6 ورش للتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول والدش، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز الآلي ، والتبريد والتكييف ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وقد تم في هذه الورش تنفيذ 13 دورة تدريبية بإجمالي 152 متدربا علي هذه المهن خلال العام المالي المنتهي ، فضلا عن ورشتان تحت التجهيز ، الأولي للطاقة الشمسية ، والثانية معمل للغات ، بالإضافة إلي ورشة الحاسب الآلي التي قامت منظمة الهجرة الدولية بتجهيزها علي مستوي عال لتستقبل شباب مصري للتأهيل والتدريب والإعداد ليكون قادرا علي العمل بمصر والخارج للمضي قدما نحو الحد من الهجرة غير الشرعية، وهنا أقدم شكري وإشادتي بهذا العمل والتعاون المثمر والثقة المتبادلة بيننا وبين منظمة الهجرة الدولية .

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وقال : إنه في هذا الإطار -أيضا- قامت وزارة القوي العاملة بإحياء منظومة وحدات التدريب المتنقلة التي أهملت منذ تسعينيات القرن الماضي ، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كي نصل لكل راغب في التدريب في محل إقامته من خلال 13 وحدة تدريب مهني متنقلة ، تم إطلاق 8 وحدات منها لتجوب قري ونجوع 8 محافظات الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم هذه الأسر ، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية ، وسيتم قريبا إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلي 13 وحدة تصل إلي القري والنجوع المختلفة .

وتابع قائلا : إنه في إطار جهود الوزارة في توفير فرص عمل للشباب ، وفرت مديرية القوي العاملة بالبحيرة حاليا 9100 فرصة عمل لجميع المؤهلات تتراوح الرواتب بها بين 1660 حتي 3500 جنيه كل حسب تخصصه ، وذلك من خلال 71 شركة قطاع خاص، وعلي كل راغب في العمل التوجه إلي المديرية لشغل هذه الفرص.

ونوه إلي أن مشروع "بدائل الحياة الايجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية" بالتعاون مع المنظمة يعد نواة أساسية لخطة الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني بالعديد من المحافظات، حيث قام المشروع بتطوير مركز تدريب مهني حوش عيسى بالبحيرة، بالإضافة إلي بناء القدرات المؤسسية للموارد البشرية المعنية بمنظومة التدريب المهني بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة، كما يهتم المشروع بتطوير مناهج التدريب المهني وتحسين القدرة على قياس مستوى المهارات طبقاُ للمعايير الدولية.

وفي ختام كلمته قدم "سعفان" الشكر لمسئولى المنظمة الدولية للهجرة وعلى رأسهم مدير عام المنظمة، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وفريق العمل بالمكتب ، والشكر موصول كذلك للمهندس خالد المغربي وفريق العمل من شركةProfessionals وما قام به من مجهودات في تطوير المركز ، ولا ننسي المهندس محمد سويدان رحمه الله الذي كان من المشرفين على تنفيذ المشروع والذي ترك بصمة في أعمال تطوير المركز.



