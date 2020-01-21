دفعة طبيبات حادث المنيا تطالب بعمومية طارئة لنقابة الأطباء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عددا من أطباء دفعة 2017، طب المنيا، وزملاء الطبيبات شهداء حادث ميكروباص المنيا، والمصابات، من النقابة العامة للأطباء، إحالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق، بلجنة آداب المهنة بالنقابة، لمسؤوليتها عن الحادث، بسبب التعسف الادارى ضد الأطباء بوزارة الصحة.

كما طالب الأطباء، خلال كلمتهم بحفل تأبين شهيدات حادث المنيا من الأطباء، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضى أثناء قدومهن من المنيا الي القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ، بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، بالنقابة، لاتخاذ اجراءات حيال تحسين التعامل مع الأطباء فى منظومة الصحة.

وطالبت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، بتوفير وسائل انتقال أمنة الأطباء، قائلة: هناك طبيبة نجت من الموت، ولم تلحق بطبيبات الحادث، لكنها تعرضت للسرقة فى الطريق، بعد ما كانت كل المطالبات بأمن المريض، جاء اليوم الذى نطالب فيه بأمن الطرف الثانى وهو الطبيب، مضيفة: عندما زرت المنيا للعزاء احدى الناجيات قالت لى خرجت من بيتها الساعة الثانية بعد منتصف الليل لتذهب الى الموقف للحاق بميكروباص الموت لكنها فى الطريق تعرضت لحادث بلطجة وسرقة مقتنياتها، فاسرعت الى بيتها مرة اخرى لتنجو من الموت بحادث تعدى وسرقة.

واضافت نجوى،: للاسف هذه الحادثة هزت مضمون هام جدا، وهو أن الطبيب غير آمن فى عمله الذى يمنحه عصارة جهده واهتمامه.