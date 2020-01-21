شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن المجاورة الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم قطع المياه عن المجاورة الثالثة بالحي السكني الأول، بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الأربعاء، الموافق 22/1/2020، وحتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، نظراً لقيام الجهاز بأعمال صيانة محابس المياه بالمجاورة.

‎وأوضح المهندس عصام بدوى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بالمجاورة الثالثة، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

من ناحية أخرى قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، ، بأنه تم البدء في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة برج العرب الجديدة، بتكلفة تقدر بـ 410 ملايين جنيه، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لإنشاء البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية لأعمال التطوير واعتمادها من الجهة المختصة، والبدء في التنفيذ الفعلي، حيث يجري حالياً تنفيذ تطوير وتوسعة طريق المدخل الشرقي للمدينة، وهو المحور الرئيسي الواصل بين المدينة ومطار برج العرب الدولي بطول (12 كم).

وأضاف رئيس الجهاز: تشمل أعمال التطوير بالمدخل الشرقي للمدينة، توسعة مسار الطريق ليصل إلي 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بدلاً من حارتين، وكذا تطوير طريق الخدمة الداخلي بطول (9 كم)، حيث يجري تنفيذ الطبقة الرابطة، والطبقة السطحية والبلدورات والحواجز الخرسانية، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %.

Advertisements

وأضاف المهندس عصام بدوي: تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المدخل الرئيسي للمدينة، والذي يربط بين المدينة وطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وإستاد الجيش، بدءاً من ميدان بهيج وحتى مدخل المدينة بطول (4 كم)، بتكلفة تقدر بـ220 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وكذا تنفيذ كوبري علوي علي السكة الحديد، وعدد (2) كوبري على ترعة بهيج.