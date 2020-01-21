شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 225 مزرعة زيتون تطبق برنامج الممارسات الزراعية الجيدة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، أن المركز يقوم خلال الفترة الحالية بتنمية وتحسين 225 مزرعة بمحافظة مطروح من خلال برنامج الممارسات الزراعية الجيدة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وسوف يتم تنظيم ندوات توعوية إرشادية وأيام حقلية تطبيقية للمزارعين بمناطق الزراعة المطرية بالساحل الشمالى الغربى ومحافظة مطروح.

وقال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن المركز قام بتنظيم العديد من الفعاليات الإرشادية والتنموية فى شتى ربوع المحافظة عبر وحدات الدعم الفنى والإرشادى المنتشرة من فوكه شرقا حتى السلوم غربا والموجودة فى مناطق رأس الحكمة والنجيله وسيدى برانى ومرسى مطروح من خلال الفريق الفنى المكون من الباحثين والاخصائيين المتميزين والذين يشكلوا فرق الدعم الفني المنوط بها تطوير المزارع من خلال الممارسات الزراعية التطبيقية اللازمة لرعاية الأشجار المثمرة تحت الظروف المطرية والمروية وتدعيم الفعاليات الإرشادية بالمزارع والنماذج الحقلية، حتى تتأكد المعلومات والمهارات وتترسخ الخبرات بشكل قوى جدا فى ذهن المزارع وتنعكس إيجاباً على إنتاجية مزروعاته وتنمية بيئته.

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من جانبه أكد الحاج سعيد عبدالله الظافر أحد مزارعى مدينة سيدى برانى أن برنامج الممارسات الزراعية ساعد فى التعرف على طرق التقليم الصحيحة وكذلك طرق التسميد الحيوى الجيد من خلال فريق العمل الذى يباشر هذه الأعمال.

كما قال الحاج إدريس حمد ناجى، من مزارعى مركز النجيلة، إن البرنامج وفر علينا الكثير من الأموال التى كانت تنفق فى المبيدات دون جدوى، التى تحملنا تكاليف باهظة تؤثر بالسلب على إنتاجية الثمار، ولكن مع بداية انطلاق برنامج الممارسات الزراعية الجيدة اصبحنا نطبق طرق التسميد الصحيح من خلال الفنيين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

كما أكد الدكتور وائل غيث، استشارى الدعم الفنى بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ورئيس الفريق الفني أنه تعددت المحاور والبرامج والمشاريع التي تدعم هذا التوجه وتتشارك فيه من نماذج حقليه وممارسات تمولها الخطة الاستثمارية لمركز بحوث الصحراء واخري تحظي برعاية منظمات عربية ودوليه ذات الصلة بقضايا التنمية الزراعية المستدامة مثل المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والقاحلة (اكساد) والذي يتعاون مع منظمة الفاو و برنامج الاتحاد الاوربى المشترك للتنمية الريفية JRDP لتنفيذ مشروعات عده من اهمها مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بمطروح والذي تستمر اعماله للموسم الثاني بنجاح كبير علي أرض مطروح الغالية.