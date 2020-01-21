شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية: نشارك بجناحين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا باخوم النائب البطريركي للكاثوليك، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تشارك بجناحين في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذى ينطلق غدا الأربعاء إذ يحمل الجناح الأول اسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بينما يختص الجناح الثاني بالمركز الثقافي الفرنسيسكاني التابع للكنيسة.

وأكد باخوم في تصريحات صحفية، أن الكنيسة جهزت جناحها بالفعل بالكتب العربية في المجالات اللاهوتية والثقافية المختلفة إذ يحمل الجناح اسم لوجوس.

تضم كنيسة الأقباط الكاثوليك قرابة الربع مليون نسمة معظمهم مقيم في مصر والقسم الآخر موزع في بلاد المهجر، والكنيسة مقسمة إلى سبعة أبرشيات تدار من قبل سبعة مطارنة في المنيا والإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والأقصر وأخيرا في الجيزة منذ 2006 يرأسهم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ويوجد دير واحدللحياة التعبديَّة يتبع هذه الكنيسة يقع في كينج مريوط، وبشكل عام فإن العمل الرهبانى فى هذه الكنيسة ليس مقتصرا على حياة التعبد في الأديرة وإنما يقوم على العمل الرعوي في خدمة أبناء الكنيسة وفي العمل في الحقول الكنسية المختلفة، فهناك أكثرمن خمسين رهبانية تعمل ف مصر منها 3 رهبانيات تأسست فيها. للكنيسة معهد لاهوتي لتخريج الكهنة يحمل اسم القديس لاون يقع في ضاحية المعادى فى القاهرة ويتبع لهذه الكنيسة أيضا 160 مدرسة كاثوليكية موزعة على أغلب المدن المصرية وتستقبل تلك المدارس أبناء المصريين كافة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم، وتدير هذه الكنيسة مشفى في أسيوط ومستوصفات ومراكز صحية في مناطق مختلفة في البلاد. البطريرك الفخري لكنيسة الأقباط الكاثوليك الأنبا أنطونيوس نجيب مواليد 1935 م وقد استلم مهامه البطريركية منذ عام 2006 م. هذه الكنيسة ليست عضو في مجلس الكنائس العالمي ولكنها عضو في مجلس كنائس الشرق الأوسط وتربطها علاقات طيبة مع بقية الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط وتلعب دورا إيجابيا في تعزيز العلاقات الأخوية بين المسيحيين والمسلمين من أبناء الوطن الواحد. تم انتخاب غبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريركاً للاقباط الكاثوليك، من خلال آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الذي انعقد يوم 12 يناير 2013 وتم الاختيار في 15 يناير 2013 والإعلان الرسمي في 18 يناير 2013 ليكون خلفاً للبطريرك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي تخلى طوعاً عن مهامه البطريركية لظروف صحية. وتم تجليسه في 12 مارس 2013 ليكون بذلك البطريرك السادس في تاريخ الكنيسة القبطية الكاثوليكية.