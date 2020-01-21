شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يطالب بمراجعة خطة تدريب خفراء المزلقانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد جولة مفاجئة لتفقد مواقع العمل والتشغيل بخط السكة الحديد القاهرة / بلبيس / الزقازيق حيث للاطمئنان على انتظام القطارات على الخط كما قام بالمرور على بعض المزلقانات على الخط مطالبا بمراجعة تدريب خفراء المزلقانات والتأكيد على مرور المستويات الاشرافية على هذه المزلقانات.

كما طالب ببدأ العمل فى بعض المزلقانات التى لم يتم أعمال التطوير بها، كما تفقد محطة بلبيس، حيث قام بمراجعة انتظام أجهزة الإشارات بها والتأكد من انتظام السكك والتحاويل، مشددا على مراجعة أعمال صيانة المنشآت بالمحطة وخط الصرف لدورات المياه بالمحطة وكذلك خط الحريق والتأكيد دوما على اجراءات السلامة والصحة المهنية.

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وأكد أشرف رسلان على ضرورة استكمال منظومة السلامة والصحة المهنية بالمحطة، وأثناء الجولة استمع رسلان لطلبات جمهور الركاب والمسافرين وعلى الفور وجه بتشغيل مكتب اشتراكات فى محطة بلبيس بناءً على طلبهم.

وفى نهاية الجولة شدد المهندس أشرف رسلان، على المسؤولين بمنطقة شرق الدلتا بضرورة مراجعة إجراءات سلامة التشغيل بالقطارات والمحطات والسكك مع التواصل الفعال مع طوائف التشغيل والتأكيد على تفعيل سياسة الثواب والعقاب لكافة المستويات وضرورة الوعى الكامل لسياسة التطوير التى تتم بقطاعات السكة الحديد حاليا.