شكرا لقرائتكم خبر عن "شعب واحد ووطن واحد".. احتفالية لمجلس القبائل والعائلات المصرية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "شعب واحد.. وأيد واحدة.. ووطن واحد"، يعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية حاشدة يشارك فيها جميع أبناء وطوائف الشعب المصرى، وذلك على أرض ستاد القاهرة يوم الجمعة 24 يناير.

وكان مجلس القبائل العربية بصعيد مصر، عقد مؤخرا مؤتمر حاشد، بمدينة قنا، لدعم وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الراهنة بحضور عدد كبير من رموز عائلات وقبائل محافظات صعيد مصر نواب البرلمان وبمشاركة الإعلامي فهمي عمر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

وتهدف المؤتمرات والاحتفالات التى يعقدها مجلس القبائل والعائلات المصرية إلى دعم الرئيس السيسي والدولة المصرية، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية التى تواجه المنطقة، ووجود اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وينظم اتحاد القبائل المصرية سلسلة مؤتمرات بدأها بمؤتمر حاشد في قنا وبعدها مؤتمر المنصورية بالجيزة وصولا إلى الاحتفالية المكررة عقدها يوم الجمعة المقبل.

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