لجنة خبراء النقل والطيران الروسية تستكمل التفتيش على إجراءات مطار الغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل لليوم الثانى على التوالي، لجنة خبراء روسية مكونة من 8 أعضاء من وزارة النقل والطيران الروسية، ومجموعة خبراء في المجال السياحي، تفتيش على إجراءات التأمين بمطار الغردقة الدولي، وذلك بهدف إعداد تقرير نهائى لعرضه على الحكومة الروسية، لاتخاذ قرار بعودة الطيران الروسي مرة أخرى للغردقة، بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات.
قال مصدر من مطار الغردقة الدولى، في تصريحات خاصة، لـ الخليج 365، إن اللجنة الروسية أكدت على عدم مرافقتها، وتجولت بجميع أركان المطار، حيث قسموا أنفسهم لمجموعات، وتفقدوا الإجراءات بدقة شديدة، بداية من دخول السائح من أبواب المطار حتى صعوده سلم الطائرة، وكذلك فى الوصول.
وكشف المصدر أن اللجنة من المقرر أن تغادر مطار الغردقة يوم الجمعة المقبل، لعقد لقاء مع مسئولي وزارة الطيران بالقاهرة، وأعداد تقرير نهائي للحكومة الروسية للبت في عودة السياحة الروسية مرة أخري للغردقة وشرم الشيخ.
يذكر أن لجنة من خبراء وزارة النقل والطيران الروسي وصلت أول أمس الأحد لمطار الغردقة الدولي للتفتيش علي الإجراءات الأمنية المتبعة في المطار، حيث بدأت عملها أمس الأثنين، على أن يغادروا الغردقة يوم الجمعة المقبل متوجهين للقاهرة.
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