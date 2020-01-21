متحف النيل بأسوان يستقبل رحلة لأعضاء جمعية المحاربين القدماء وأسرهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل متحف النيل بأسوان رحلة من أعضاء جمعية المحاربين القدماء وأسرهم، للتعرف على مقتنيات المتحف و رسالته وأهدافه ومشاهدة تراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان وعروس النيل.

ونفذت وزارة الموارد المائية والرى أعمال لتطوير متحف النيل بأسوان لكى يصبح هذا المركز منارةً إشعاع لثقافة الدول الإفريقية، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة و ثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير ويحوي المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، لينتهى الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

وتم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لـ (2500) فرداً من المواد الطبيعة المتاحة بمحافظة أسوان (الحجر الرملي الاسوانى) بمتحف النيل ليتماشى مع التصميم العام للمكان من المقرر استغلاله المسرح لعقد حيث من المقرر استغلاله فى المنتديات و الملتقيات العالمية و الاحتفالات الكبرى و المهرجانات و العروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التي تعبر عن الثقافات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء ملعب خماسي بتكلفة إجمالية10,2 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 8.70 مليون جنية وبنسبة قدرها %95.

أشار التقرير إلى أنه تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تضم العديد من الوثائق والكتب والمستندات التاريخية الهامة عن الدول الإفريقية وتاريخ نهر النيل ، و استغلال المساحات المتاحة بالدور الأول علوي من متحف النيل لإنشاء هذا المركز وعرض مقتنيات الدول الإفريقية التي تمثل حضارة و ثقافة تلك الدول بالإضافة إلى لوحات عرض لجميع الدول الأفريقية بالإضافة لعدد من الشاشات تعمل باللمس وتسمح للزائرين بمشاهدة و تصفح الخرائط والمعلومات عن جميع الدول الإفريقية ، وتم إنتاج فيلم عن كل دولة.

وكانت وزارة السياحة و الثقافة بدولة موزمبيق قد أهدت وزارة الموارد المائية والرى، بعض المقتنيات التذكارية والثقافية من لوحات فنية ومنحوتات خشبية ذات طابع ثقافي تجسد الحياة و تعكس الحضارة و التاريخ بدولة موزمبيق، و تعبر عن حضارات وعادات وتقاليد و ثقافات الشعب الموزبيقي وذلك لعرضها بالمركز الثقافي الافريقى الذى تُشرف وزارة الموارد المائية والرى على تأسيسه.

ووجه وزير الرى الشكر والتقدير لحكومة دولة موزمبيق الشقيقة على ما قدموه من هدايا و تذكارات، التى ستساهم بشكل مثمر في إثراء محتويات ومعروضات المركز الثقافي الإفريقي بأسوان.

وأضاف عبد العاطى أن دولة موزبيق من أوائل الدول التي استجابت إلى النداء الذي أطلقته وزارة الموارد المائية والري لدعم المركز الثقافي الافريقي ببعض المقتنيات و التذكارات التي تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية حيث بادرت وزارة السياحة و الثقافة بدولة موزمبيق بإهداء المركز (9) لوحات أصلية ذات قيمة فنية عالية، و أيضاً (5) قطع خشبية منحوتة أصلية ذات طابع وثائقي مأخوذة من متاحف موزبيق وتمثل أفضل الابداعات للفنانين الموزمبيقيين و الذين لهم الريادة في إستحداث فناً تقليدياً لتصوير الحياة في إفريقيا باستخدام الأخشاب.



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متحف النيل بأسوان يُستقبل رحلة لأعضاء جمعية المحاربين القدماء وأسرهم (1)



متحف النيل بأسوان يُستقبل رحلة لأعضاء جمعية المحاربين القدماء وأسرهم (2)



متحف النيل بأسوان يُستقبل رحلة لأعضاء جمعية المحاربين القدماء وأسرهم (3)



متحف النيل بأسوان يُستقبل رحلة لأعضاء جمعية المحاربين القدماء وأسرهم (4)



