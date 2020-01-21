شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صفحة تفاعلية لجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت بوابة الأزهر الإلكترونية صفحة تفاعلية خاصة، لفعاليات جناح الأزهر الشريف، في معرض الكتاب للعام الحالي 2020، وتضم الصفحة عددًا من إصدرات الكتب، التى يقدمها جناح الأزهر الشريف فى معرض الكتاب، بالإضافة إلى أجندة خاصة للفعاليات محددة بالتاريخ والموعد.

كما تقدم الصفحة لِهُواة ومحبى الخط العربى ورسم البورتريه فرصة للدخول فى دورة خاصة؛ لتعلُّم هذه الفنون والمهارات، من خلال التقديم وملء البيانات داخل الصفحة.

وحرصًا من الأزهر على تشجيع كافة الفئات العمرية وتوجيههم نحو الإقبال على القراءة؛ تنظم الصفحة التفاعلية مسابقة إلكترونية للجمهور، ضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تضم مسابقة للأسئلة وأخرى للصوتيات.

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وتقدم الصفحة فيديو تفاعليًّا خاصًّا، يمثل دليلًا لزيارة جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب 2020؛ للتعرف على أركانه وأنشطته، بشكل مميز.

يشار إلى أن الأزهر الشريف يشارك للعام الرابع على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذى تنطلق فعاليات دورته الـ51، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر إلى الرابع من فبراير المقبل.

كما أعلن جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن إقامة دورات تدريبية مجانية لتعليم الخط العربي والرسم، ورسم البورتريه، لزاور الجناح، وذلك بأسبقية الحجز عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

تأتى تلك الدورات فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بالفنون بمختلف أنواعها، ورعاية الموهوبين من أبناء الأزهر وغيرهم.