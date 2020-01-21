شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفيزياء وفق التقييم الجديد دون مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم أن 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، أدوا اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفيزياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد، الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوى 20 سؤالاً جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفيزياء (ورقيًا).

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ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوى امتحان التاريخ يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 فى الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات فى الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد عقدت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.