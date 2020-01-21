شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بقناة "الشرق" يفضحون إدارتها: 5500 دولار مقابل حقوق بث أعمال تافهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف العاملون فى قناة الشرق عن أسرار وفضائح جديدة لإدارة القناة الإخوانية، التى تبث برامجها المسمومة من تركيا، حيث نشروا نسخة من عقد اتفاق بيع حقوق البث على القناة لبعض الأعمال الوثائقية والفقرات الثقافية، وفى تعليقهم على صورة العقود المنشورة عبر صفحة قناة الشرق على تويتر، وقال العاملون بالقناة الإخوانية: "5500 دولار مقابل حقوق بث وتوزيع بعض الأعمال الوثائقية التافهة.. كنا أولى بالفلوس دى".

وأوضح العاملون فى قناة الشرق، من خلال نسخة العقود، أن الأعمال الوثائقية التى قدمتها القناة الإخوانية مقابل مبلغ مالى يصل إجمالية إلى 5500 دولار، بينما هم يعانون من ضعف الرواتب، قد تضمنت بعض البرامج، وأسمائها هى كالتالى: "الشوكولا: مذاق الحواس"، و"نيلسون مانديلا"، و"الهند وآل غاندى"، و"الهنود الحمر، سحق حضارة"، و"عين حورس"، و"قصة المومياء"، و"حقيقة طروادة"، و"كيف تعرف الحيوانات الوقت".



عقد اتفاق بيع حقوق بث قناة الشرق

ويذكر أن العاملون فى قناة الشرق الإخوانية، كانوا قد كشفوا قبل قليل عن حقيقة التمويلات التى تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريًا من أجل الإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، كما أكد العاملون فى القناة الإخوانية أن المذيعين يتلقون آلاف الدولارات شهريًا إضافة إلى حصولهم على الجنسية التركية مجانًا، بينما يعانون هم ضيق الحياة بسبب صعوبة الحياة فى مدينة إسطنبول التركية التى تبث منها قناة الشرق سمومها الإعلامية.

وقال بيان العاملين فى قناة الشرق :"بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وإدعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريًا، وحتى الآن لم نجد أى رد من مالكى القناة مما يثبت صحة التمويل".

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عقود قناة الشرق الإخوانية

وأضاف :"وبعد مطالباتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى فى ظل الرواتب الباهظة التى يتحصل عليها بعض من مذيعين القناة فى حين أننا نتحصل على رواتب قليلة، على الرغم من صعوبة المعيشة فى إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية المجانية".

وتابع: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع.. لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمى للقناة المملوكة لشركة إنسان والمتمثلة فى شخص الدكتور أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام.. وسنقوم بنشر المستندات التى تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".



بنود عقد قناة الشرق

وفى السياق ذاته، سرب العاملون فى قناة الشرق، ‏عقد تعاقد القناة الإخوانية برئاسة الهارب أيمن نور، مع الإعلامى الإخوانى معتز مطر سنة 2017، مقابل راتب قيمته 60.000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار فى الحلقة.