شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى،وزير التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين بدءا من يونيو أو يوليو المقبل، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة القمامة من فواتير الكهرباء.

وأوضح شعراوى فى تصريحات صحفية اليوم، أن قانون النظافة الجديد وضع قيم للفواتير تتراوح من 4 جنيهات وحتى 30 جنيه فقط، مؤكدا أن الرئيس شدد على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية ، انه يجرى وضع آلية للجمع، قائلا ندرس إمكانية قيام الوزارة من خلال المحافظات لجمع الفواتير أو شركات النظافة.

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وأكد اللواء شعراوى انه يجرى حاليا تنفيذ البرنامج الأول من المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بتكلفة تبلغ حوالى 8,5 مليار جنيه حتى عام 2023 موضحاً انه تم حتى الآن رفع تراكمات فى 38 موقعاً فى 7 محافظات هى البحيرة والشرقية والفيوم وبنى سويف والاقصر وأسوان والغربية وبلغ ماتم رفعه 512 ألف طن ، كما يتم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة فى 7 محافظات إضافة الى 7 محطات متحركة فى 3 محافظات بتكلفة 479,6 مليون جنيه .

وأشار الوزير الى انه يجرى إنشاء 26 خلية دفن صحى آمن فى 17 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه ، كما يجرى رفع كفاءة وانشاء 9 خطوط تدوير مخلفات فى 3 محافظات بتكلفة 371 مليون جنيه.

وأضاف اللواء شعراوى أن البرنامج الثانى يتعلق بعقود الإدارة والتشغيل لكل من عمليات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة كذلك عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة والتى تتكلف قيمة 3,4 مليار جنيه خلال العام الأول للمنظومة.