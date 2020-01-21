شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون فى قناة الشرق يسربون عقد معتز مطر.. راتبه 60 ألف دولار شهريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العاملون فى قناة الشرق الإخوانية عن حقيقة التمويلات التى تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريًا من أجل الإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، كما أكد العاملون فى القناة الإخوانية أن المذيعين يتلقون آلاف الدولارات شهريًا إضافة إلى حصولهم على الجنسية التركية مجانًا، بينما يعانون هم ضيق الحياة بسبب صعوبة الحياة فى مدينة إسطنبول التركية التى تبث منها قناة الشرق سمومها الإعلامية.

وقال بيان العاملين فى قناة الشرق، "بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريًا، وحتى الآن لم نجد أى رد من مالكى القناة مما يثبت صحة التمويل".



بيان العاملين فى قناة الشرق الإخوانية



العاملون فى قناة الشرق يسيطرون على صفحاتها عبر مواقع التواصل

وأضاف البيان "وبعد مطالباتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى فى ظل الرواتب الباهظة التى يتحصل عليها بعض من مذيعين القناة فى حين أننا نتحصل على رواتب قليلة، على الرغم من صعوبة المعيشة فى إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية المجانية".

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وتابع: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع.. لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمى للقناة المملوكة لشركة إنسان والمتمثلة فى شخص الدكتور أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام.. وسنقوم بنشر المستندات التى تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".



العاملون فى قناة الشرق يكشفون راتب معتز مطر

وفى السياق ذاته، سرب العاملون فى قناة الشرق، ‏عقد تعاقد القناة الإخوانية برئاسة الهارب أيمن نور، مع الإعلامى الإخوانى معتز مطر سنة 2017، مقابل راتب قيمته 60.000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار فى الحلقة.



عقد قناة الشرق مع معتز مطر



بنود عقد قناة الشرق مع معتز مطر



راتب قناة الشرق لمعتز مطر