شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق عامل للمفتى قتل والده وزوجته وشقيقه فى مذبحة أسرية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته، بحضور على أحمد عبد المنعم وكيل النيابة بأمانة سر خالد سلامة. ترجع أحداث الواقعة الى شهر سبتمبر عام 2019 عندما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد عبد المجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد باقتحام شاب منزل والده وإطلاق النار عليه مما نتج عنه وفاته و2 آخرين. Advertisements وعلى الفور انتقل اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد أحمد ضاحى مفتش مباحث المركز والرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مقتل صابر . م . ع . ق 65 سنة عامل بمعهد قلفاو الأزهرى وزوجته ناهد . م .ا 38 سنة موظفة بالرى ويوسف . ص . م . ع 5 سنوات نجلهما وتبين ووجدت الجثامين الثلاثة مسجاة بالأرض مصابين بطلقات نارية بالصدر. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمد . ص . م . ع 38 سنه ويقيم بناحية قلفاو دائرة المركز وأن المتهم قام باقتحام شقة والده بالطابق الثالث وركل الباب وكسره وعند خروج والده فى حالة فزع أطلق النار عليه بالصدر وكذلك زوجة والده وكذلك شقيقه ولاذ بالفرار . وأشارت التحريات إلى أن المتهم سيئ السمعة والسير والسلوك، ومتهم فى العديد من قضايا السرقة ودائم المطالبة لوالده بالأموال، وسرقة الدراجة البخارية الخاصة بوالده قبل ذلك، وأن هناك خلافات عائلية متكرره بينه وبين والده.

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