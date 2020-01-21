شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام مرحبا بالرئيس السيسى فى قصر باكينجهام: نقدر مصر رسميا وشعبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مع الأمير وليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا، وذلك بمقر قصر باكينجهام الملكي في لندن.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب فى مستهل المباحثات مع الأمير ويليام عن التقدير لحفاوة الاستقبال البريطاني، مشيداً بعلاقات التعاون المصرية البريطانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً تطلع مصر لتعزيزها، لا سيما في مجالات السياحة والتعليم، وكذا على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر.

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من جانبه؛ رحب الأمير ويليام بالرئيس السيسي، معرباً عن تقدير بريطانيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، مشيدًا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، كما أشاد الأمير ويليام بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق التعايش بين الأديان، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.