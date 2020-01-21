رئيس وزراء بريطانيا: رؤية السيسي التنموية حققت نجاحا اقتصاديا واجتماعيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وذلك بمقر رئاسة الوزراء فى لندن.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس للندن، مؤكداً حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحورى والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أشاد جونسون برؤية الرئيس الاستراتيجية فى مجال التنمية والتي حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الادارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكداً دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.
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