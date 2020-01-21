الأمن ينجح فى إنقاذ مواطن حاول إشعال النيران فى نفسه بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن أسيوط فى إنقاذ أحد المواطنين حال محاولته الإنتحار بإشعال النيران بنفسه. تلقى مركز شرطة الغنايم بلاغًا يفيد بقيام (مزارع - مُقيم بدائرة المركز) بالصعود أعلى برج معدنى ، وبحوزته (قداحة - كمية من البنزين) فى محاولة منه لإشعال النيران بنفسه. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛ على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وأمكن التواصل الفعال مع المواطن ، وتم إحتوائه وإثناءه عن الإنتحار وإقناعه بالنزول؛ حيث قرر إقدامه على الإنتحار لمروره بضائقة نفسية تم إتخاذ اللازم حيال الواقعة.

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