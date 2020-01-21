السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في المهندسين دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في وحدة سكنية بمنطقة المهندسين دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة قسم العجوزة.
دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وحصرها في مساحة محدودة من الشقة دون إصابات.
ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، ورجحت المعاينة الأولية سبب نوشب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي.
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