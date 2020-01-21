إحباط محاولة اختطاف صاحب شركة لإجباره على توقيع إيصالات أمانة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في إحباط محاولة اختطاف صاحب شركة، وإجباره على توقيع ايصالات أمانة بسبب خلافات بينهم في مدينة نصر.

أثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم (سلاح ناري "طبنجة" - 10 طلقات- كاتم صوت - جراب طبنجة- 2 سلاح أبيض "مطواة"- كمية من الأفيزات البلاستيكية- 3 دفاتر إيصالات أمانة- بصامة).

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وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم في اختطاف (صاحب إحدى الشركات- كائنة بدائرة القسم) من الشركة محل عمله، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة تعرفه على صاحب الشركة لرغبته في تلقى دورات تدريبية في مجال عمل الشركة ملكه ، وتسليمه مبلغ مالي (80 ألف جنيه) على سبيل الشراكة نظير أرباح شهرية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي مما آثار حفيظته، فخطط لاختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة كرهاً عنه باستخدام الأدوات المضبوطة، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه إلا أنه تم ضبطهم.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيداها، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم الأول واتهمهم بالشروع في اختطافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتى تلك الجهود في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.