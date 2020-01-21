محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة طبنجة مرخصة من داخل شقة موظف بالمعاش بمدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغاً من "طارق. م"، 57 سنة، بالمعاش باكتشافه كسر شراعة باب الشقة سكنه، وبعثرة محتوياتها، وسرقة سلاح ناري طبنجة عيار 7.62 × 25 مم صيني الصنع تحمل أرقام 18015731، وبخزينتها 7 طلقات من ذات العيار، والمرخصة له من القسم (سارية التراخيص حتى 31/12/2021م)، من داخل غرفة النوم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلاً من "نادر. م"، 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا، "إسلام. س"، 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا أخرهم 735 لسنة 2016م بدر "سرقة مسكن".

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عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما بمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب"، وأقرا بتسليمهما السلاح الناري المستولى عليه لعميلهما "بيومي. ن"، 46 سنة، خفير بمنطقة الإسكان الاجتماعي، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم 1555 لسنة 2001م شبين القناطر/ قليوبية "سرقة متنوعة "00 والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2548 لسنة 2019م المناخ / بور سيعد " سرقة " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بقصد التصرف فيه بالبيع .

تم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته السلاح الناري المُستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بعلمه بأن السلاح المضبوط من متحصلات واقعة سرقة.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى .