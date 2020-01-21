ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطعتين أثريتين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 7 أشخاص، بحوزتهم قطعتين يشتبه في أثريتهما. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، أفادت تواجد خمسة أشخاص بإحدى المقاهي الكائنة بدائرة القسم وبحوزتهم قطعة أثرية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، حال تواجدهم بالمقهى وبحوزتهم (تمثال فرعوني متوسط الحجم)، وبمواجهتهم اعترف ثلاثة منهم بحيازتهم للتمثال المضبوط بقصد عرضه للبيع على باقي المتهمين. Advertisements بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال الثلاثة الآخرين أيداها. كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة، بحوزتهما (تمثال فرعوني عليه نقوش فرعونية "يشتبه في أثريته"-هاتفي محمول يحويان صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على التمثال من أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط "جاري تحديده وضبطه" وأنهما كانا في سبيلهما للتصرف فيه بالبيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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