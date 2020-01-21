إحباط ترويج 10 طن معسل غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مالك مصنع لإنتاج المعسل، لاستخدامه خامات رديئة وغير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة علي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أفادت قيام (مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج دخان المعسل – كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية) بإنتاج وتصنيع دخان المعسل، مستخدماً خامات رديئة من المرتجعات، وغير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، وإعادة تدويرها وإدخالها في عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهداف المتهم وضبطه داخل المصنع، وعُثر على (2170 عبوة دخان معسل مدون عليها بيانات وهمية "منتج نهائي" – 500 كيلو جرام دخان معسل معبأ داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية "منتج نهائي" – 9,200 طن تبغ خام معبأ داخل أجوله من المرتجعات وغير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها "مستلزمات إنتاج").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.