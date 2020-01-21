وزير التنمية المحلية: سنطبق القانون بحسم فيما يخص التعديات على أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اليوم الثلاثاء، أهمية تطبيق القانون بحسم فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتعامل بحزم مع الإشغالات التي تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين في بعض مدن محافظة الشرقية، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات.

واستعرض وزير التنمية المحلية - خلال لقائه اليوم مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بمقر الوزارة - آخر مستجدات جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة وعددا من المشروعات الجارية علي أرض المحافظة في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين ، كما بحثا مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في مدن ومراكز المحافظة ومستجدات منظومة المخلفات الصلبة لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وناقش شعراوي جهود تحسين موارد المحافظة وحل أية مشكلات أو معوقات تواجه المشروعات المتعثرة والمشكلات التي تواجه المستثمرين بما يساعد على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، مشيرا إلى أهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.​