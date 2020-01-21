محافظ الجيزة يوجه برفع المخلفات المتواجدة في شارع الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ: وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس هيئة النظافة والتجميل وحي شمال الجيزة بسرعة رفع المخلفات المتواجدة بشارع الأقصر ومتابعة دورية لحالة النظافة بالشارع؛ استجابة لشكاوى أهالي الشارع من تراكم القمامة. وذكرت المحافظة- في بيان اليوم الثلاثاء - أنه على الفور دفعت المحافظة من خلال هيئة النظافة بحملة مكونة من معدات ولوادر وسيارات نقل وعمال نظافة للعمل على مدار اليوم بشارع الأقصر، كما تم وضع حاويات ثابتة بأماكن نقط تجمع القمامة؛ وذلك لقيام الأهالي بوضعها بالحاويات على مدار اليوم؛ للحفاظ على الحالة العامة للنظافة بالمنطقة.​

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