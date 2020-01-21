بسام راضي: السيسي التقى الأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع الأمير وليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا، وذلك بمقر قصر باكينجهام الملكي في لندن.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب في مستهل المباحثات مع الأمير ويليام عن التقدير لحفاوة الاستقبال البريطاني، مشيداً سيادته بعلاقات التعاون المصرية البريطانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومؤكداً تطلع مصر اتعزيزها، لا سيما في مجالات السياحة والتعليم، وكذا على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.

من جانبه؛ رحب الأمير ويليام بالرئيس، معرباً عن تقدير بريطانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، ومؤكداً حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، كما أشاد الأمير ويليام بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.​