​أمين البحوث الإسلامية يتفقد تجهيزات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جناح الأزهر بالمعرض في دورته الـ51، للوقوف على التجهيزات النهائية للمعرض قبيل انطلاقه وافتتاحه للجمهور العام.

وقال عياد، إن مشاركة الأزهر بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، ويقدم الجناح مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الحالية، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.

وأضاف أن الأزهر الشريف يشارك بجميع قطاعاته المختلفة بجناح متكامل، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويقدم الجناح بالإضافة إلى إصداراته العلمية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والندوات الثقافية والفكرية بمشاركة علماء وخبراء من داخل الأزهر الشريف ومن خارجه.

وأوضح أن الجناح يقدم مجموعة من الخدمات للجمهور العام كخدمة الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بالأزهر، مع التركيز على جانب الفتوى النسائية لتلبية احتياجات جمهور المعرض فيما يتعلق بأمور الفتوى تيسيرًا عليهم، ويقدم مجموعة من ورش العمل الفنية والتثقيفية للأطفال، ويعرض مجموعة من نوادر مخطوطات الأزهر الشريف التي تعود إلى مئات السنين.