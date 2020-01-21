"جونسون" يشيد برؤية الرئيس السيسي الاستراتيجية في مجال التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بمقر رئاسة الوزراء في لندن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، ورحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس للندن، مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أشاد جونسون برؤية الرئيس الاستراتيجية في مجال التنمية والتي حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها العاصمة الادارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكداً دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.​