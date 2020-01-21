أخبار مصر | "أمهات مصر": صعوبة فيزياء أولى ثانوي.. واختلاف النماذج يغضب أولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": صعوبة فيزياء أولى ثانوي.. واختلاف النماذج يغضب أولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد، جاء في مستوى الطالب المتميز في أغلب نماذج الامتحان، بينما كانت بعض النماذج الأخرى في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور في أغلب المحافظات اشتكوا من صعوبة امتحان الفيزياء، مؤكدين أن أغلب نماذج الامتحان تعجيزية وأسئلة صعبة، ومستنكرين من وجود نماذج امتحان أخرى سهلة، لافتين إلى أن اختلاف نماذج الامتحان بين السهل والصعب يقضي على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأعربت عبير عن غضب أولياء الأمور من تسريب الامتحانات على صفحات السوشيال ميديا وأن التسريب أصبح يحدث في كل امتحان بجميع المراحل التعليمية وليس الثانوية العامة فقط، مطالبين بتشديد الرقابة على اللجان وتوقيع أقصي عقوبة على المتسببين في التسريب.