أخبار مصر | مارس المقبل.. اتحاد الأطباء العرب يعقد مؤتمره الدولي الـ45

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارس المقبل.. اتحاد الأطباء العرب يعقد مؤتمره الدولي الـ45 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد اتحاد الأطباء العرب، بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، مؤتمره الدولي الخامس والأربعون، تحت عنوان "رعاية صحية آمنة مستدامة: عودة للمستقبل" في الفترة من 5 – 7 مارس 2020.

ويتضمن المؤتمر الذي سيعقد على مدار ثلاث أيام، عددا من الموضوعات ذات الأهمية البالغة للأطباء والعاملين في الحقل الصحي.