أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يعقد اختبارات تحريرية لترقية الوعاظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يعقد اختبارات تحريرية لترقية الوعاظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجمع البحوث الإسلامية، الاختبارات التحريرية لترقية الوعاظ في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالدراسة، لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن الاختبارات تتم بنظام الكنترول المتبع في الجامعة، ويشارك فيها نحو 100 متقدم لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجِّه.

وأضاف أنه يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا بما يضمن الشفافية في الاختيار لأفضل المتقدمين، وذلك لتدعيم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر، بما يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الترقيات الأدبية للوعاظ والتدرج الوظيفي في المجال الدعوى يستهدف تشجيع الوعاظ على التأهيل العلمي المستمر وبذل المزيد من الجهود في التوعية الشاملة، واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.