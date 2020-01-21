أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و

تفقد الدكتور نظير عياد،المشرف العام على جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، جناح الأزهر بالمعرض، في دورته الواحدة والخمسين؛ للوقوف على التجهيزات النهائية قبيل انطلاقه، وافتتاحه للجمهور العام.

وقال الأمين العام، إن مشاركة الأزهر بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي.

وأضاف أن الجناح، يقدم مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الحالية، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.

وتابع أن الأزهر يشارك بجميع قطاعاته المختلفة بجناح متكامل، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث يقدم الجناح بالإضافة إلى إصداراته العلمية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والندوات الثقافية والفكرية بمشاركة علماء وخبراء من داخل الأزهر الشريف ومن خارجه.



وأوضح أن الجناح يقدم مجموعة من الخدمات للجمهور العام كخدمة الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بالأزهر، مع التركيز على جانب الفتوى النسائية لتلبية احتياجات جمهور المعرض، فيما يتعلق بأمور الفتوى تيسيرًا عليهم.

واختتم بأن الجناح يقدم مجموعة من ورش العمل الفنية والتثقيفية للأطفال، كما يعرض مجموعة من نوادر مخطوطات الأزهر الشريف التي تعود إلى مئات السنين.