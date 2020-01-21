أخبار مصر | شاهد.. نقوش عمرها 10 آلاف عام بكهف أثري في سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. نقوش عمرها 10 آلاف عام بكهف أثري في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار، أن الكهف المكتشف يحتوي على العديد من النقوش الملونة بعضها على سقفه وبعضها الآخر على الكتل الحجرية المتساقطة على الأرضية.

جاء ذلك تعليقًا على انتهاء الوزارة من توثيق نقوش أثرية ملونة عثر عليها بكهف أثري يقع في منطقة صعبة التضاريس تسمى الزرانيج، على بعد حوالي 60 كم جنوب شرق سرابيط الخادم، و30 كم شمال مدينة سانت كاترين.

وأشار عشماوي، إلى أن البعثة عثرت أيضا داخل الكهف على كميات كبيرة من فضلات الحيوانات التي تشير إلى استخدامه كملجأ للبدو والماشية للحماية من الأمطار والعواصف والبرد في عصور لاحقة.

ومن ناحيته، قال الدكتور هشام حسين مدير عام منطقة آثار شمال سيناء ورئيس البعثة الأثرية، إن النقوش المكتشفة تصور العديد من المناظر المتنوعة والتي ترجع إلى عصور مختلفة تم تقسيمها إلى عدد من المجموعات.

وتابع: المجموعة الأولى مرسومة على أقدم طبقة من سقف الكهف وهي تعتبر الأقدم بحيث يمكن تاريخها مبدئيًا بفترة من 5500 إلى 10 آلاف عام قبل الميلاد.

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وتتميز باللون الأحمر الداكن وعليها مناظر لحيوانات مثل الحمار أو البغل، وتتميز بالتناسق في جسم الحيوانات عكس باقي المناظر، كما يمكن تمييز خمسة حيوانات من نفس العصر على السقف في مدخل المأوى، وأيضًا مجموعة من الكفوف الأدمية مرسومة على السقف ومجموعة أخرى على صخرة فى وسط الكهف والتي تعرف باسم Hand prints.

وأضاف: المجموعة الثانية، يرجح أنها ترجع للعصر النحاسي وتتميز بمناظر سيدات، إلى جانب مناظر حيوانات، والمجموعة الثالثة والأخيرة، ربما ترجع لعصور ما بعد الميلاد حيث تصور أشخاص فى هودج جمل.

وختم الدكتور هشام حسين كلماته قائلًا، إن البعثة سوف تستكمل أعمالها، وجار مسح المنطقة بالكامل.

ولفت، إلى أن البعثة بدأت أعمالها بجنوب سيناء خلال العام الماضي حيث تم توثيق عدد من الوديان بمنطقة سرابيط الخادم.