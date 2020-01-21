أخبار مصر | النائب خالد مشهور: برنامج "فرصة" خطوة جديدة لدعم ذوي الاحتياجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب خالد مشهور: برنامج "فرصة" خطوة جديدة لدعم ذوي الاحتياجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بقيام الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بإطلاق برنامج "فرصة"، والذي يستهدف التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتوفير فرص عمل للشباب في سن العمل.

وأوضح في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن إطلاق البرنامج في 8 محافظات كمرحلة أولى وتركيزه على الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الداعمة لها بصورة كبيرة، يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم تلك الفئات من الناحية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل سواء في الشركات أو المصانع، استغلالا لطاقاتهم وقدرتهم على الإبداع.

وأشار النائب، إلى الجهود التي تبذلها وزارة التضامن لدعم الفئات المجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر العيلة ومحدودي الدخل بدعم شركاء التنمية، مشيرا إلى أن البرنامج فرصة للقضاء على نوع من أنواع البطالة الموجود بالمجتمع وتوفير وسيلة للكسب الحلال.