أخبار مصر | تصل لـ 3500 جنيه.."سعفان": 9100 فرصة تبحث عن الراغبين في العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصل لـ 3500 جنيه.."سعفان": 9100 فرصة تبحث عن الراغبين في العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مبادرة "مراكب النجاة" تؤكد اهتمام الدولة بالشباب المصري، وتعبر عن استراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر خاصة أن الملفين مرتبطين ببعضهما.

جاء ذلك خلال إطلاق وزراء الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، والقوى العاملة محمد سعفان، والتضامن الاجتماعي نيفين القباج، اليوم الثلاثاء، المحطة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بمجمع دمنهور الثقافي في محافظة البحيرة، للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، إذ تستهدف المبادرة 11 من محافظات الجمهورية الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب حتى يتم التعامل مع الظاهرة من كافة الجوانب، بحضور المحافظ اللواء هشام آمنة، ولوران دي بوك، مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، والدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندسة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة.

وأعرب سعفان عن سعادته بتواجده بالبحيرة ، مقدما الشكر للمحافظ على استضافته الكريمة، مؤكدا ضرورة العمل معا بروح التعاون وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخفض معدل البطالة، وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على الابتكار والمعرفة، والنجاح في تحقيق الرخاء، والحفاظ على كرامة الإنسان.

وقال الوزير: إن ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود، ومصر حريصة على التعامل مع الهجرة غير الشرعية من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة دون التركيز على الحلول الأمنية، وظهر ذلك في نجاح مصر بوقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ما أسفر عن عدم خروج أي قوارب غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، إلا أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار أن تلك النجاحات لن تستمر طويلا، إلا بتوظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة لخلق فرص عمل بتقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات، للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن.

Advertisements

وتابع: "من هذا المنطلق، وفي إطار تحقيق التنمية المستدامة 2030، تقوم وزارة القوى العاملة بالعمل على تطوير 38 مركزا ثابتا تابعا لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب المهني عام 2019، إذ تم تجهيز ورش المراكز بمحافظات: أسوان، والسويس، وسوهاج، والدقهلية ، وأسيوط، والمنوفية ، والقليوبية، فضلا عن انتهاء جميع أعمال التطوير في مركز تدريب مهني شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" في حي الشرابية بالقاهرة ، حيث يتم افتتاحه خلال أيام، بالإضافة إلى مركز تدريب مهني حوش عيسى بالبحيرة الذي سنقوم بتفقده اليوم".

وأشار إلى أن هذا المركز يضم 6 ورش للتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز الآلي ، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية، وقد تم في هذه الورش تنفيذ 13 دورة تدريبية بإجمالي 152 متدربا على هذه المهن خلال العام المالي المنتهي، فضلا عن ورشتان تحت التجهيز، الأولى للطاقة الشمسية، والثانية معمل للغات، بالإضافة إلى ورشة الحاسب الآلي التي قامت منظمة الهجرة الدولية بتجهيزها على مستوى عال لتستقبل شباب مصري للتأهيل والتدريب والإعداد ليكون قادرا على العمل بمصر والخارج للمضي قدما نحو الحد من الهجرة غير الشرعية، وهنا أقدم شكري وإشادتي بهذا العمل والتعاون المثمر والثقة المتبادلة بيننا وبين منظمة الهجرة الدولية .

وأوضح: أنه في هذا الإطار -أيضا- قامت وزارة القوى العاملة بإحياء منظومة وحدات التدريب المتنقلة التي أهملت منذ تسعينيات القرن الماضي، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كي نصل لكل راغب في التدريب في محل إقامته من خلال 13 وحدة تدريب مهني متنقلة، تم إطلاق 8 وحدات منها لتجوب قرى ونجوع 8 محافظات الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم هذه الأسر، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، وسيتم قريبا إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة، وتابع قائلا: "إنه في إطار جهود الوزارة في توفير فرص عمل للشباب ، وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة حاليا 9100 فرصة عمل لجميع المؤهلات تتراوح الرواتب بها بين 1660 حتى 3500 جنيه كلًا حسب تخصصه، من خلال 71 شركة قطاع خاص، وعلى كل راغب في العمل التوجه إلى المديرية لشغل هذه الفرص".

ونوه إلى أن مشروع "بدائل الحياة الايجابية للشباب المعرض لخطر الهجرة غير النظامية" بالتعاون مع المنظمة يعد نواة أساسية لخطة الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني بالعديد من المحافظات، حيث قام المشروع بتطوير مركز تدريب مهني حوش عيسى بالبحيرة، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية للموارد البشرية المعنية بمنظومة التدريب المهني بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة، كما يهتم المشروع بتطوير مناهج التدريب المهني وتحسين القدرة على قياس مستوى المهارات طبقا للمعايير الدولية.

وفي ختام كلمته قدم "سعفان" الشكر لمسئولى المنظمة الدولية للهجرة، على رأسهم مدير عام المنظمة، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وفريق العمل بالمكتب، وكذلك المهندس خالد المغربي، وفريق العمل من شركة Professionals، وما قام به من مجهودات في تطوير المركز، وكذلك المهندس محمد سويدان، رحمه الله الذي كان من المشرفين على تنفيذ المشروع والذي ترك بصمة في أعمال تطوير المركز.