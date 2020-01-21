أخبار مصر | "السياحة والآثار" تنتهي من توثيق نقوش كهف الزرانيج بسيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" تنتهي من توثيق نقوش كهف الزرانيج بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة التابعة للوزارة انتهت من توثيق نقوش أثرية ملونة عثر عليها بكهف أثري يقع على بعد حوالي 60 كم جنوب شرق سرابيط الخادم، و30 كم شمال مدينة سانت كاترين.

وأوضح وزيري، أن ذلك يأتي في إطار مشروع توثيق النقوش الصخرية بجنوب سيناء.

وأشار، إلى أن الكهف يوجد في منطقة صعبة التضاريس تسمى الزرانيج، وهو من الحجر الرملي يبلغ عمقه حوالي 3 أمتار، وارتفاع 3,5 م، وعرضه 22 مترا.

ويعد الكهف هو الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه بمنطقة جنوب سيناء، حيث تم العثور عليه بمحض الصدفة بناء على إخطار من أحد مغامري الصحراء في جنوب سيناء.