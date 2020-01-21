أخبار مصر | برلمانية تشيد بمقترح الرئيس إقامة سوق أفريقي

وأكدت النائبة، أن تنسيق جهود القارة، في سبيل جذب الاستثمارات الخارجية، من شأنه أن يعمل على دعم مصالح دول القارة المختلفة.

وأوضحت أنه حينما يتم الاستقرار على منظومة تشريعية وحوافز للاستثمارات الخارجية بقواعد عامة مطبقة في جميع الدول الأفريقية، فإن ذلك من شأنه أن يدعم توطين الاستثمار المباشر الأجنبي في دول القارة، وخلق مجالات كثيرة للتعاون بين الدول.

وطالبت بضرورة عمل القوى الاستثمارية الكبرى والكيانات الدولية، على دعم الاستقرار في القارة الأفريقية، لأنه من دون استقرار فلن يكون هناك أي استثمار مربح لها يحقق فائدة مالية لهذه الكيانات ويعمل على التنمية المستدامة لدول القارة ومواطنيها.

ونوهت بأن فتح الأسواق البريطانية والأوربية أمام المنتجات الإفريقية من شانه أن يعمل على معالجة الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين.