أخبار مصر | أمين "الأطباء" يتساءل عن عدم حضور وزيرة الصحة لتأبين ضحايا المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "الأطباء" يتساءل عن عدم حضور وزيرة الصحة لتأبين ضحايا المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: خالص التعازي لنا جميعا في وفاة الثلاث طبيبات، ولم نتوقع أن سلسلة التعثف الإداري تصل في يوم لفقد ثلاث طبيبات من زهرة شباب جيلهم".

وتساءل أمين عام النقابة، عن عدم حضور وزيرة الصحة لتأبين الطبيبات، وعدم إعلانها مسؤولية الوزارة بوضوح عن ما ترتب عليه الحادث، مشيرا إلى أنه يجب أن تعي الوزيرة جيدا أن ما حدث هو أكبر دليل على سوء الأداء والإدارة، ولم تنتظر نجاحًا.

وأشار، إلى أن النقابة استدعت بالفعل 6 من الأطباء المسؤولين عن صدور التعليمات التعسفية وإحالتهم للتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، مضيفًا: "يوجد لدينا تهمة في القانون تسمى البلطجة وما حدث يسمى بلطجة إدارية أدت لمثل هذا الحادث من أسلوب التعسف لتهديد للطبيبات بنقلهم من الوحدات الصحية حال عدم حضورهم التكليف.

وأكد الطاهر، أن النقابة قررت بعد موافقة اتحاد النقابات الطبية الدعم المعنوي والمادي وليس بقصد التعويض، بـ50 ألف جنيه لأسر لضحايا والمصابين، وهذا ليس له علاقة بوزارة الصحة.