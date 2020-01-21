أخبار مصر | وزير القوى العاملة: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وعابرة للحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وعابرة للحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وعابرة للحدود، مؤكدا أن مصر حريصة على القضاء عليها من خلال إيجاد حلول معالجة لها.

وأضاف سعفان خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" اليوم بالبحيرة، أن جهود مصر أسفرت عن عدم ظهور أي ظاهرة للهجرة غير شرعية منذ سبتمر ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة تقوم بدور هام في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي من بينها إعادة تأهيل نحو ٣٨ مركزًا تدريبًا ثابتًا في عدد من المحافظات، حيث تم الإنتهاء من ٧ مراكز في ٢٠١٩، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في توفير نحو ٩ آلاف و١٠٠ فرصة عمل لأبناء محافظة البحيرة.