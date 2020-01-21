أخبار مصر | الصحة: تحديث خريطة الترصد الحشري لنواقل الأمراض في ٢٣ محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: تحديث خريطة الترصد الحشري لنواقل الأمراض في ٢٣ محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تحديث الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض في مصر باستخدام نظام "GIS" في ٢٣ محافظة، وتنفيذ حملتين كبرتين لمكافحة القوارض، بالإضافة إلى السيطرة على مسببات نواقل الأمراض بالمحافظات.

وأوضح متحدث الصحة، أنه تم تنفيذ خطط للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى دعم جميع مديريات الشئون الصحية بالمبيدات وأدوات الترصد الحشري وملابس الوقاية الشخصية، كما تم دعمها ـبـ٥٧ جهاز ضباب محمل على سيارة لمكافحة الحشرات الطائرة، وفرق للترصد الحشري، والانتهاء من إنشاء وتجهيز معمل حشري لإجراء اختبارات PCR.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه في إطار خطة الوزارة للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا تم صرف العلاج لـ٧١١ مسافرًا لدول يتوطن فيها المرض، كما تم فحص ٨٤ ألفا و٢٥٧ عينة دم بشرية عشوائية في إطار الترصد النشط للمرض وجاءت جميعها سلبية للمرض، مشيرًا إلى أنه تم توزيع بوسترات تعريف لمرض الملاريا على الوحدات الصحية على مستوي الجمهورية لتوفير المعلومات الكافية عن المرض بما يضمن القدرة على الاكتشاف المبكر وإحالة الحالات المشتبهة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأكد أنه تم تدريب ٥٠ فني معمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك إعداد الملف الخاص بمصر خالية من مرض الملاريا، تمهيدًا لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الملاريا، مضيفًا أنه تم فحص ٥ آلاف و٨٨٨ عينة دم ليلية عشوائية، وذلك لنشاط الطفيل ليلا، وجميعها جاءت سلبية بمحافظات: "الشرقية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والإسماعيلية"، وكذلك تقصي الحالات بإدارات الملاريا والفيلاريا بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتابعتها.