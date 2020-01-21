أخبار مصر | مدير مستشفى الخانكة: الأهالي يرفضون الاعتراف بالمرض النفسي "حوار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مستشفى الخانكة: الأهالي يرفضون الاعتراف بالمرض النفسي "حوار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح في حواره إلى "الخليج 365"، أن المرض النفسي ما زال وصمة في المجتمع، ما تسبب في تكرار حوادث الانتحار، قائلًا: الأهالي يرفضون مجرد الاعتراف بأن لديهم مريض نفسي بحاجة إلى العلاج ولا يقتنعون بذلك إلا بعد إقدامه على خطوة الانتحار.. وإلى نص الحوار:
ما تعليقك على تعديلات قانون 71 لعام 2009؟
مصر من أوائل الدول التي صاغت قوانين لحماية المريض النفسي والقانون كان متوزان إلى حد كبير ولكن التعديلات المقترحة بها بعض العيوب فلم يتم ذكر الإعاقة العقلية، كما كان يجب مناقشة تقنين المصحات النفسية حيث أصبح لدينا العديد من المصحات وبعضها من دون أي إشراف طبي والأمر تحول إلى شيء تجاري أكثر من كونه طبي.
وفي الغالب تلك المصحات لا تخضع إلى رقابة من المجلس القومي للصحة النفسية ولا وزارة الصحة، إلى جانب جلسات الكهرباء فهي ليست تنظيم إلى إيقاع المخ وهذا خداع للمريض بل يجب التحدث مع المريض بشكل معلن أنها جلسات كهرباء آمنة.
لماذا لا يتم الاستعانة بالمتخصصين في أثناء مناقشة التعديلات؟
هل تم التواصل معك لحضور المناقشات؟
شدد عدد من الأطباء على ضرورة تعديل قانون الإدمان، خاصة موافقة المريض على العلاج.. كيف ترى ذلك؟
علاج الإدمان إرادي، من وجهة نظر الطب، ولكن ذلك الشرط يجعل هناك منافذ أخرى للمصحات غير القانونية والتي توفر خدمات شحن المرضى رغما عن إرادتهم وبشكل إلزامي وفي نفس الوقت هي أقل تكلفة من المستشفيات الخاصة.
بالفعل هناك انتشار للعديد من المصحات غير المرخصة فلماذا لا تقوم الجهات المسئولة بحصرها للحد منها؟
المفترض أن تحارب الدولة تلك المصحات غير الخاضعة لأي إشراف طبي على الإطلاق ولكنها قائمة بمجهود مدمنين سابقين مما يسيء إلى علاج الإدمان وأصبح بيزنس كبير ويهيمن عليه مجموعة من الأشخاص بأسماء حركية.
حالات الانتحار تزداد يومًا تلو الآخر فهل تحول الانتحار إلى ظاهرة في مصر؟
هل للسوشيال ميديا تأثير على زيادة نسب الانتحار؟
وكيف يمكن أن ننقذ شخصا لديه ميول انتحارية من التنفيذ الفعلي؟
للأسف المنتحرين لم يجدوا دعما ممن حولهم وهذا يعيدنا إلى نقطة مهمة، وهي صورة المرض النفسي التي ما زالت لدى البعض، فما زال المرض النفسي وصمة تلاحق المريض ما يجعل الأهالي يرفضون الاعتراف بذلك وهو ما يجعل حالات أبناءهم تتفاقم حتى تصل إلى الانتحار.
العنف انتشر في المجتمع المصري بصورة كبيرة من قتل وجرائم فما السبب في تغير سلوك المصريين إلى ذلك الحد؟
بعد ثورة يناير بدأت أحداث العنف تتصاعد بكثرة وبدأ الإعلام يروج لها من خلال نشر مشاهد للعنف والعدوان وعدم احترام الآخر، وبالتالي تطور العنف حتى انتشر في المجتمع بكثرة، فالميديا تلعب دورا كبيرا في التأثير على الشعوب.
نجحت في تطوير مستشفى الخانكة في فترة قصيرة فكيف تمت تلك الطفرة؟
اجتهدنا وكان الأمر بحاجة إلى تنظيم وفريق عمل وبالفعل حددنا المواد التي يمكننا أن نعمل وفقا لها وكان دائما لدي شعار "حياة المريض رسالة"، خاصة وأن مستشفى الخانكة للصحة النفسية بها ما لا يقل عن 2000 مريض.
وكيف تمت تلك التطويرات بميزانية قليلة؟
الفريق المعاون أولا، ويليه التنظيم للخبرات واجتهدنا في توظيف الميزانية في محلها.