أخبار مصر | نقيب الأطباء يطالب باستجواب وزيرة الصحة بشأن حادث المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الأطباء يطالب باستجواب وزيرة الصحة بشأن حادث المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الطبيبات رانيا محرم، وسماح نبيل، ونورا كمال، والسائق ومساعده اللذين توفاهما الله، إثر حادث المنيا الأربعاء الماضي، في أثناء قدومهن إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية، تم إخطارهم بها بشكل مفاجئ.

وقال "خيري": ندعو لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان، وإن الطبيبات من زهرة شباب الوسط الطبي، والحادث مفجع وصدم الوسط الطبي بأكمله.

وأضاف خلال حفل تأبين شهيدات الطب الثلاثة أنه إذا قمنا بتحليل الحادث نجد التعسف الإداري اتجاه الأطباء يتوغل في المهنة، من عدم توفير وسيلة مواصلات آمنة، وتهديدهم بالفصل والنقل، في حال عدم حضورهم التكليف.

وأكد، أنه صدر بيان من النقابة، وقمنا بتحويل الإداريين المتسببين في الحادث للتحقيق، مطالبًا باستجواب الوزيرة في مجلس النواب، ومحاسبة المتسبب، وتحسين بيئة العمل للأطباء وضمان سكنهم الآدمي في المستشفيات.‎