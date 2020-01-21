أخبار مصر | وكيلة "الأطباء": لم يخطر ببالنا يوما أن نطالب بحماية الأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيلة "الأطباء": لم يخطر ببالنا يوما أن نطالب بحماية الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيلة نقابة الأطباء، إننا دائما ما نطالب بحماية حقوق المرضى، ولم يخطر ببالنا أن نطالب في يوم من الأيام بحماية الطبيب، وتوفير بيئة عمل آمنة له.

وأضافت خلال حفل تأبين شهيدات الطب الثلاثة (رانيا محرم، سماح نبيل، نورا كمال) اللآتي وافتهن المنية، إثر حادث ميكروباص المنيا، صباح الأربعاء الماضي، في أثناء قدومهن من إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية، تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ، أن الحماية مطلوبة للطبيبات والأطباء بشكل عام، ومراعاة التدريبات التي توفر لهم.

وأشارت إلى أنه بعد وقوع الحادث، اتخذت النقابة خطوات سريعة تجاه المتسببين في الحادث، وتحويلهم للتحقيق، ورصد التعويضات المالية للمصابين وذوي الثلاثة طبيبات اللائي توفاهن الله.