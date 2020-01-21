أخبار مصر | 26.3 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 26.3 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محافظ البحيرة هشام آمنة، إن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات التنموية، منها مصنع انتاج الألواح الخشبية في إدكو، ومسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وغيرها من المشروعات التي تستهدف زيادة الاستثمارات، وكذلك توفير فرص العمل المختلفة التي تستهدف كافة الفئات والأعمار.

وأضاف آمنة، خلال إطلاق الرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أن تكلفة المشروعات التنموية التي شهدتها المحافظة بلغت نحو 26.3 مليار حنيه، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا عددا من المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة القوى العاملة سيتم إطلاق ملتقى توظيفي خلال الفترة المقبلة، منوها بأنها تم توفير قرابة 25 ألف فرصة عمل خلال ملتقيين سابقينن موضحًا أن اختيار البحيرة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة مراكب النجاة، هو شرف للمحافظة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة لتوعية الشباب والمواطنين من الرجال والسيدات من مخاطر هذه الظاهرة.