أخبار مصر | وزير الشباب بقمة قادة الرياضيين العالمي: جاهزون لاستقبال أي حدث

وينظم الفعالية، مجلس أبوظبي الرياضي، يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير الجاري، في قاعة المؤتمرات الصحفية في حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

وتركز القمة، على مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف جوانب الرياضة، وطرح المبادرات حول أحدث ما تم التوصل إليه من ممارسات في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار والاتصال بالجماهير، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة.

وخلال جلسته تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن دور مصر في الرياضة العالمية.

وعرض الوزير رؤية مصر في تطوير الرياضة، ودورها الاقتصادي، والاهتمام بالاستثمار الرياضي كأحد أهم الروافد التي تساهم في تطوير الرياضة وفق أطر ونظم عالمية، وكذلك تطوير البنية التحتية الإنشائية للقطاعين الشبابي والرياضي، والتجربة المصرية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأوضح "صبحي" أن مصر باتت واحدة من أهم دول العالم جذبا للأحداث الرياضية خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وأنها تستعد الآن؛ لاستضافة أهم وأكبر بطولة عالم في كرة اليد ٢٠٢١ والتي تضم لأول مره ٢٤ منتخبا.

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