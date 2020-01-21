أخبار مصر | بدء امتحان الفيزياء "ورقيا" لطلاب أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء امتحان الفيزياء "ورقيا" لطلاب أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ 607 آلفا و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، أداء امتحان مادة الفيزياء ورقيًا، وفقا لنظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالفهم وليس الحفظ.

ويشمل امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي، 20 سؤالًا جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، حيث تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وباستخدام الكتاب المفتوح.

