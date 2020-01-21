مصر | النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة الشاب قتله عاطل بفرد خرطوش، بسبب خلافات سابقة بينهما.

كما أمرت النيابة، بتصريح الدفن عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مباحث المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، باستقبال جثة شاب مصاب بطلق ناري أفضى إلى الوفاة.