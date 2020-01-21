مصر | ضبط ميكانيكي أطلق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب مواطن بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ميكانيكي أطلق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب مواطن بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط ميكانيكي بتهمة إطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب مواطن بمصر القديمة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل أثاث) بأنه حال تواجده بمنطقة الزهراء بدائرة القسم صحبة أحد أصدقائه فوجئ بمستقل إحدى السيارات على وشك الاصطدام به، وحال معاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية وعقب ذلك انصرف الأخير، وفي وقت لاحق فوجئ بعودة قائد السيارة وقيامه بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب ورشة ميكانيكا- كائنة بدائرة القسم، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة، وبحوزته (طبنجة - وعدد 7 طلقات من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

